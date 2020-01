Prečo Slovensko necháva trpieť obete trestných činov?

Veľa sa dnes hovorí, akej psychickej záťaži sú vystavení rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Chcela by som poukázať, že na Slovensku nerobia kompetentní nič proti tomu, aby zmiernili a skrátili takéto psychické utrpenie.

Už som písala o tom, že lekár Peter Sečanský, kvôli ktorému zomrel pri pôrode môj syn, bol právoplatne odsúdený za neúmyselné zabitie (na facebooku a v rozhovore pre denníkN https://dennikn.sk/1469229/lekara-ktory-zavinil-smrt-novorodenca-odsudili-az-po-trinastich-rokoch/). To je určitá morálna satisfakcia, najmä preto, že – podľa môjho názoru a cítenia – neľutoval svoj čin. Ibaže dostal podmienečný trest na dva roky (takže ak nezomrie kvôli nemu iný pacient, tak je v suchu) a nezakázali mu ani lekársku činnosť (to znamená, že ho Ružinovská nemocnica, v ktorej pracuje nemôže ani prepustiť. Aspoň ho vraj eliminovala od pacientov, ktorí by mohli skončiť podobne ako môj syn). Lebo vraj už prešla dlhá doba a nepreukázalo sa také správanie obvineného, ktoré by mu priťažilo (hm... možno by sa mali súdcovia pýtať skôr napríklad na pracoviskách obvinených a možno by sa aj niečo dozvedeli).

Kým lekár dostal aspoň tento trest, uplynulo 13 rokov. A naozaj náročných najmä v čase pojednávania, keď sa máte pozerať na človeka, ktorý vám zabil dieťa.

V trestnom konaní môže poškodený žiadať o náhradu nemajetkovej ujmy. Teda, že by ho obžalovaný odškodnil aspoň finančne. Slovenské súdy takmer na 100 percent pri takýchto konania odkážu poškodeného na občianskoprávne konanie.

Ide o ďalší kolotoč súdnych naťahovačiek, kde si musíte pripomínať čo a ako sa stalo. Samozrejme, to len v prípade, že nájdete dosť peňazí na právnika, ktorý vás bude zastupovať (pričom musíte dúfať, že vám súd odpustí súdne poplatky. Lebo ani v takomto prípade nie ste od nich oslobodený. Odvíjajú sa od sumy, ktorú chcete vysúdiť). Toto všetko sa deje, ak narazíte na seriózneho právnika. Ja som žiaľ narazila na človeka, ktorého konanie nedokážem ani pomenovať (hoci spočiatku vyzeralo byť všetko v poriadku). Človeka, ktorý sa mi päť mesiacov neozýval, ignoroval moje dopyty (cez mail, sms – minimálne pri jednej mám v telefóne, že bola prečítaná, telefonáty aj kontaktovanie cez jeho známeho) a po piatich mesiacoch mi do očí klamal, že o žiadnych snahách skontaktovať sa s ním, nevie (kontaktovanie cez známeho priznal, tvrdil však, že známy je na chybe, že mu nedal na mňa telefónne číslo. Mal ho v tých sms správach a mal aj mailový kontakt). A podľa neho je úplne normálne, že päť mesiacov nepracuje na prípade klienta, pretože nemá čas. Podľa mňa to normálne nie je. Prečo to spravil, sa môžem len domnievať. Všetko to budú len nepodložené špekulácie.

Nešlo pritom o úplného noname právnika. Nechcem sa tu však sťažovať. Možno som si ho mala lepšie preveriť, hoci mi ho odporúčal človek, ktorému naozaj verím. Viem, že peniaze, ktoré som mu vyplatila, už neuvidím. A takmer naisto neuvidím ani peniaze, ktoré mal vysúdiť od odsúdeného lekára, resp. od jeho zamestnávateľa. Ukončili sme spoluprácu a neviem, či nájdem niekoho - naozaj seriózneho, ktorý by do prípadu išiel.

Chcela by som však, aby sa zmenili zákony. Aby Slovensko zbytočne netrápilo pozostalých. Aby napríklad zákonodarcovia/ministerstvo spravodlivosti prikázali súdom, že ak je možné prisúdiť v trestnom konaní odškodné, aby ho rovno prisúdili. Výrazne tým pomôžu poškodeným, ktorí nebudú musieť opätovne prechádzať peklom. A pomôžu tak aj odbremeniť súdy.